羅仁宇踩過界入綜藝 展示呆萌魅力 自認「大胃王」 (17:19)

韓星羅仁宇自認大食，他表示以前食量驚人，3包即食麵同時加飯吃才會飽肚，還可以一人「獨食」大pizza。（大會提供）

韓國綜藝節目《兩天一夜》第4季已登陸「黃Viu煲劇平台」，早前加入了主持新貴，正是曾於韓劇《哲仁王后》飾演對王后非常深情的堂哥的羅仁宇。

在羅仁宇加入的第一集中，充分顯示出他的呆萌魅力，因為推理錯誤幾乎在鏡頭前消失2個半小時，加上與其他成員化學反應搞笑，令製作組哭笑不得，更創下今年收視紀錄。

羅仁宇呆萌性格夠可愛，原來他是深藏不露的「大胃王」。他表示以前食量驚人，3包即食麵同時加飯吃才會飽肚，而且還可以一個人「獨食」大pizza，不過成為演員後，羅仁宇為保身形，食量已變小，要飽肚只需吃兩包半即食麵加拌飯便可。雖然他很「大食」，但羅仁宇只要工作忙碌，便會馬上瘦起來，像早前臨時頂上演出《月升之江》時，因爲趕戲導致壓力，一下子便甩掉16磅，當劇集煞科後，又翻脹10磅呢！

羅仁宇成為演員前，曾是JYP娛樂旗下練習生，與GOT7及TWICE同期，他懂樂器加上188cm身高，外形獲女粉絲大讚「可愛」，但羅仁宇對於高度感憂慮，曾經「報細數」將高度變矮：「我很巨大，實際看的話，一點也不可愛，也不會撒嬌。」

（即時娛樂）