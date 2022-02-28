Anson Lo親自構思新歌主題 曾因「害怕」而鑽牛角尖 (18:15)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近日推出新歌《Mr. Stranger》，歌曲在YouTube上架3天已破165萬次點擊，成績不俗。教主昨晚（27日）在社交網撰千字文，抒發對新歌及MV製作的感受。

Anson Lo表示膽粗粗由他本人決定構思整首歌的主題和MV劇情，他坦言今次是冒險決定，始終自己不是專業製作人，但又想以一個最個人的作品去開始今年的音樂。

他表示希望新歌跟大家分享去年底自己壓力的來源：「記得上年年尾和大家草草透露過自己爆煲，其實是因為愈來愈多目光，投放在自己身上，害怕達不到大家的期望，亦害怕走歪了一直大家接受的形象。可能這些的『害怕』只是自己幻想岀來的，但就鑽進了這一個牛角尖，令自己長期處於崩（繃）緊的狀態。」

Anson Lo稱新歌以一隻「怪物」的第一身，去講述自己不能再裝作正常，要向世界披露自己不同面向：「踏入岀道第四年，有時候看著自己也會感到頗『陌生』。這個世界變得很快，而自己變得更快，包括作品、形象或風格喜好。有時回看一兩年前的自己，也會覺得好驚訝，為何當時會有那些決定、舉動。現在一刻可能和《一所懸命》時的自己很不同，但同樣是很熱愛自己正在推出的音樂，只是真的『成長/改變』了。」

（即時娛樂）