MIRROR的官方社交平台早前宣布2月會向「鏡粉」送上4個驚喜,陳卓賢(Ian)、李駿傑(Jeremy)、盧瀚霆(Anson Lo)已先後推出個人單曲《留一天與你喘息》、《半》及《Mr. Stranger》,但最後一個驚喜江𤒹生(Anson Kong,AK)與王智德(Alton)的合唱歌卻遲遲未公布何時推出,令粉絲們非常心急。

AK近日在社交平台透露新歌很快推出,今晚(2月28日)便傳來好消息,AK宣布跟Alton的合唱歌《REBOUND》將於3月3日推出,中午12時於商台《叱咤樂壇》首播,MV於同日晚上9時在MIRROR YouTube Channel上架,AK甫出二人的靚仔相,還留言:「久等了。Bounce with Me | Bounce with Us,REBOUND WITH @altonwongz」一眾「生粉」(AK粉絲暱稱)及「蛋白粉」(Alton粉絲暱稱)大嗌期待。

