疫市奇葩｜林盛斌搬大屋 積極開拓新事業增收入渠道 (22:41)

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤育有3女一子，一家租住九龍塘的3層獨立屋，他曾公開屋企後花園可擺放一個大型吹氣游泳池的照片，難怪去過他家中作客的C君（鄭詩君）也開玩笑形容Bob的豪宅大過地球。今天（28日）Bob在社交平台透露搬屋，並向舊居說再見，「多謝你呢3年為我哋遮風擋雨」，不少網民恭喜他又搬大屋。

Bob接受《明報》訪問時表示，因舊屋租約完，搵到同區附近適合的新屋，所以轉新環境。談到不少藝人的工作因疫情影響而被迫叫停，他就積極開拓新事業，當中包括跟朋友合作開便利店，又與友人合資一間專門幫人做NFT的公司，可算是「疫市奇葩」；Bob認為最重要是用什麼心態及角色看事物，無論外面環境如何，日子一樣要過，負面情緒對自己及事件沒幫助，他反而去想這是一個好機會給自己開拓多些新事業。

爆發疫情這段時間，很多活動取消，令Bob的收入大受影響，故他明白到不可靠單一工作收入維持生活，一定要有多渠道收入來源。他以前與太太有不同投資，現在開始慢慢搵多些機會開發和建立不同範疇及領域的小生意，搵最合適的人合作，某生意未必即時搵到大錢，但日後可能是其中一個重要的收入渠道。

（即時娛樂）