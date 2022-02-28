無綫延長劇組停工 黎耀祥郭晉安支持 陳豪：有效阻止交叉感染 (23:05)

本港第五波疫情嚴峻，無綫將軍澳電視城上周四（2月24日）惹爆疫恐慌，羅樂林、周嘉洛及有劇組人員快速檢測呈陽性，之後又傳還有其他職藝員疑染疫，無綫立即叫停所有拍攝中劇集，當時有指預計停工5日，相關地方消毒後至明天可復工，但今日（2月28日）有消息指無綫通知劇組要延長停工至3月7日。

黎耀祥演出劇集《輕‧功》，他接受《明報》訪問表示原定昨日拍外景，今日收到通知暫時停一個星期，看情况再決定。他說現在風頭火勢，疫情周圍都是，到不同地方拍外景都有危險，這個安排好好，部劇推遲少少影響不大。他現在多數留家煮飯仔，很少出街。

馬國明與林夏薇合演《法言人》，馬國明亦說原本收到明天通告，今午又通知取消，一切等公司安排。林夏薇稱再等公司安排，未確實復工時間，希望大家身體健康。

郭晉安拍《回歸》及《曙光》，未收到通告開工，他說：「政府也表明疫情蔓延已遠超能力控制範圍，其實公司都是為員工安全，我覺得好好！屋企有小朋友，當然以他們健康為重。」同劇的陳煒說：「看到確診數字每日以萬計飈升都好擔心，停多幾日，再看情况，我覺得會安全一點。」

陳豪演出《破毒強人》，他支持公司決定，「暫緩工作待情况穩定後再開工，能有效阻止交叉感染；在這非常時期減少人與人接觸，攜手抗疫」。

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（即時娛樂）