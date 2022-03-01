家族榮耀｜黃浩然爆Seed戲獲讚 楊茜堯被封「毒婦」 (13:14)

無綫劇《家族榮耀》已踏入第4周，馬耀祖Joe（黃浩然飾）出獄後雖未能馬上回復馬氏集團CEO身分，但仍努力擴展馬氏集團事業版圖。傾談生意期間，Joe意外揭露馬展鴻Marco（張智霖飾）才是害他入獄的「真兇」，同時發現太太甄芯（楊茜堯飾）與自己結婚前、曾於酒吧熱吻Marco，並被拍下照片，發現自己遭好兄弟及太太出賣的Joe情緒激動，除與Marco斷絕關係兼令對方辭退馬氏職務，更因發現第三者Mandy（劉悅飾）與女兒JoJo已死，向甄芯提離婚：「我同你之間已經再冇信任，冇可能再喺埋一齊。」

他還質問甄芯與Marco關係，甄芯以爛藉口試圖矇混過去，Joe則愈講愈激動、標淚兼嬲爆，他咆哮：「甄芯，我同你緣盡於此！」此時2人遇上交通意外並發生爆炸，對於楊茜堯日漸露出狐狸尾巴，被網民封為「毒婦」，Joe則獲網民同情。

另外，劇情講述大哥耀宗（郭政鴻飾）及弟弟Thomas（羅子溢飾），雖與Joe在工作上有利益衝突兼意見不合，但當Joe邀約品茶，希望3兄弟能遵從父訓團結一心時，耀宗與Thomas還是受到感動；短短一場戲，3子演得不俗。

為了演好這場兄弟同心戲，郭政鴻、羅子溢及黃浩然做足溝通及準備，郭政鴻受訪時表示：「始終阿爸講過兄弟同心、其利斷金，我哋三個對嗰場戲好有心機，拍之前嗰晚喺群組係咁討論，再同導演諗應該點演，出嚟效果我都好鍾意！」黃浩然補充說：「我哋大家一齊傾，每個人應該點擺位，每個位應該點接。」

（即時娛樂）