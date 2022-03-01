飛虎3｜年輕版「飛虎五兄弟」吸睛 周嘉洛丁子朗劇接劇 黃庭鋒指苗僑偉眼神難模仿 (14:13)

無綫劇《飛虎3壯志英雄》的「飛虎五兄弟」可說是《飛虎3》劇情主軸之一，不少劇情均圍繞許俊飛（苗僑偉飾）、范少鋒（陳豪飾）、張偉樺（張兆輝飾）、展博文（馬德鐘飾）及高忠成（丁子朗飾年輕版）發展；原本為好兄弟的五人，因高忠成在15年前一次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠成，兩人自此反目不相往來；直到范少鋒被炸死英勇殉職後，餘下的「三虎」再度合體，最終放下昔日恩怨情仇、並共同阻止化武病毒在香港蔓延。

苗僑偉、陳豪、張兆輝、馬德鐘在劇中有型又好戲，分別飾演他們年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪，以及角色「高忠成」英年早逝的丁子朗表現同樣亮眼。

5位年輕版藝員皆為上位小生，26歲周嘉洛憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，更曾在台慶頒獎禮膺最佳男配角。直到去年，周嘉洛升呢男一接拍《痞子殿下》，之後緊接於劇集《四十二章經》中，擔任第二男主角，該劇煞科後又隨即於新劇《回歸》擔任重要角色，受重視程度可見一斑。

現年24歲的丁子朗，在2016年膺香港先生亞軍，轉眼已在無綫奮鬥近6年，更曾4度獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」，直至今年打破宿命，與羅天宇齊齊獲獎。除獲得「男飛躍」，丁子朗首個處男擔正劇集《青春不要臉》亦已播出，飾演齊輕舟的他演出備受好評，而丁子朗手頭上也有3部作品尚未推出，包括《金宵大廈2》、《法證先鋒V》及《法言人》。

33歲黃庭鋒在2016年主持《體育世界》入行，由於外表陽光正氣兼笑容燦爛又靚仔，庭鋒近年人氣急升，繼之前在《把關者們》飾演的消防員角色殉職，搞喊網民兼獲讚好戲外，他早前出發到北京為冬奧擔任外景主持，亦因專業表現獲得好評。主持出身的庭鋒，近年劇集演出亦愈接愈多，手頭上未推出作品共有四部，包括《超能使者》、《雙生陌生人》、《法證先鋒V》及《OPM》，其中《OPM》更是其首度升呢男一作品。

以健美馳名的31歲郭子豪，早前在台慶劇《十月初五的月光》中，憑金勝一角獲讚演技有進步，其手頭上未推出作品則有《金宵大廈2》、《超能使者》及《隱形戰隊》；除了演藝路，郭子豪孖好友何廣沛及方紹聰，投資6位數字搞製作公司，並開設YouTube頻道吸Likes，可謂百足咁多爪。

現年23歲的吳偉豪，為5人中最年輕，他憑《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋，最近除伙拍好兄弟周嘉洛拍攝《回歸》外，手頭上未推出作品還有《有種好男人》，潛力亦不容忽視。

難得與型男級前輩合作，5子不會放過合照機會。其中黃庭鋒便於IG上載與苗僑偉（三哥）合照，並留言：「入行之後都做咗唔少年輕版嘅角色，揣摩同模仿一個前輩嘅性格同特徵，係好有趣嘅一件事，但要做到三哥嘅獨特眼神同神情，可以話係人生好大嘅難題，感謝你再次提醒我『每個人都係獨一無二』的。」

（即時娛樂）