與Stanley隔空「爭女」兼互窒 姜濤得戚：晴晴是愛我的 (15:17)

MIRROR成員姜濤上月中在社交網貼了短片，片中有位小妹妹認錯他是Anson Lo（盧瀚霆），事後姜濤一雪前恥，小妹妹認得他是姜濤，而姜濤叫小妹妹做晴晴，而隊友邱士縉（Stanley）亦上載一條跟姜濤「爭女」短片。

今早（1日）姜濤和Stanley繼續隔空「爭女」兼互窒，姜濤先在Instagram限時動態留言，並標註了Stanley：「晴晴是愛我的。」之後姜濤貼了他和晴晴的對話，晴晴先問：「姜濤你瞓咗覺未呀？」姜濤答她：「未呀﹗搵我做乜嘢？係咪媽媽叫你搵我㗎？」晴晴再答他：「唔係呀，因為我就嚟瞓覺，不過我好悶，想搵人講嘢呀﹗我依家要畀番電話我媽咪喇，Goodnight﹗」姜濤向Stanley得戚表示：「你睇到啦，佢（晴晴）悶係搵我㗎﹗」

之後Stanley在Ig限時動態回應姜濤：「少年，你太年輕了。」然後貼出他和晴晴的對話語音截圖，晴晴問Stanley：「Stanley，你瞓咗覺未呀？」﹑「你點知嘅？我梗係有掛住你啦﹗咁你有冇掛住我先得㗎嘛？」

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（即時娛樂）