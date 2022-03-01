孖林淑敏今復工拍《開心速遞》 許家傑稱其他廠冷清：始終是個難關 (17:07)

無綫電視城近日爆疫，不少藝員及幕後工作人員均染疫，無綫方面宣布全台劇組停止拍攝工作幾天，並在電視城深層消毒。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑今天（1日）復拍，兩人近中午時分駕駛私家車返將軍澳電視城，他們臨入閘前向傳媒打招呼，許家傑戴了兩個口罩，高度戒備上班，二人在門外通過保安探熱才入內。

許家傑接受本報訪問時表示，不單止公司藝人確診，身邊有幕後同事、朋友相繼中招，見到超級市場食物被清空，心情難免緊張，「大家應該繼續保持警惕，更需要謹慎去面對，我和《愛‧回家》會繼續將開心傳遞給香港人，希望成為大家精神食糧，這個是我們其中一個可做的事」。

談到本地確診數字急升，許家傑表示已加強防疫：「休息充足、多飲水，保持足夠抵抗力，這樣對我來講最緊要。開工時，就只會Roll機前一刻才除口罩，沒有餐廳堂食，我自己有車，會在車內用餐。」

談到其他劇組仍停工，許家傑指經過其他廠都沒有人，環境好冷清：「不過非常時期，要用非常方法啦，始終是個難關，暫時減少人群聚集會好一點。」

上午11時許，蔡康年剛完成節目《創富坊》錄影並駕車離開。他表示看新聞知道幾位藝人確診，自己亦做足防疫措施，開工時不太擔心：「節目得我一個，我已接種3劑疫苗，自己化妝、戴口罩才回公司，拍攝期間罩不離口，亦減少在公司堂食，只會買外賣帶走。」他還展示隨身備用的搓手液和快速測試套裝。

（即時娛樂）