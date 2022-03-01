Anson Lo唔會同Jeremy比較 盼MIRROR齊登MAMA舞台 (17:51)

Anson Lo表示不會跟同期出歌的隊友Jeremy比較，因為大家風格不同。（資料圖片）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近日推出第8首個人單曲《Mr.Stranger》，截至今午（3月1日）5時，在YouTube點擊率已近200萬。雖然隊友李駿傑（Jeremy）同期出新歌《半》，但Anson Lo不會比較，他表示MIRROR成員每次都是這樣輪流出歌，大家已習慣這個模式，每位成員Solo作品風格不同。

Anson Lo去年歌影視3線成績亮麗，音樂上，除了兩首單曲網上點擊率破千萬外，在《MAMA音樂頒獎禮》中榮獲「最佳亞洲新人獎（華語地區）」。Anson Lo坦言感榮幸，這輩子發夢都沒想過，記得出道時，MIRROR內部傾偈經常表示，如果有日可以上到MAMA舞台唱歌就好，又指現在感覺離這個話題好像近了一步。

影視方面，Anson Lo去年初嘗拍戲當男一滋味，以劇集港版《大叔的愛》成功入屋，並憑凌少牧一角膺「民選視帝」。他坦言絕對是意料之外，從未想過會有大迴響，更沒想到獲得認同，「今年還有拍戲機會洽談中，上個月又完成一套有少少懸疑帶點驚嚇電影，今次角色與以往不同，會有些精神上創傷，情緒上比較沉重，是新嘗試」。

「神徒」（粉絲暱稱）最擔心教主聲帶和腰傷問題，Anson Lo表示聲帶問題已康復得七七八八，還叫大家聽新歌時，勿以為他聲帶有問題，因監製想他呈現出撕裂和憤怒的感覺，故特意以沙啞和低沉聲線演繹，希望大家不要被嚇倒；至於腰傷則逐漸康復中，因一直要工作，跳舞時又會扭動到，所以還需要時間。

談到粉絲「私追」問題，雖然MIRROR成員多次出聲反對，但似乎未奏效，甚至影響拍攝工作。Anson Lo從報道留意到，他表示現時多人聚集很不安全，影響自身安全外，甚至會影響到家人，這並不是MIRROR想見到的，希望大家盡量留家抗疫，待疫情緩和，再在活動上見面。

（即時娛樂）