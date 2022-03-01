仁美捐快速測試劑贈基層 程瑤率陳綺明莊韻澄入抗疫福袋 (18:20)

第五波新冠疫情嚴峻，坊間急需大量病毒快速測試劑，慈善團體「仁美清叙」與大家攜手抗疫，日前捐出超過400份抗疫物資，以及病毒快速測試劑福袋予不同社區中心，再轉贈予基層家庭，以協助他們外出工作需要或保障長幼健康，望能一解燃眉之急，渡過難關。

日前主席程瑤、副主席陳綺明，以及丘雅雯和莊韻澄，抽空準備抗疫福袋，4人分批將病毒快速測試劑、消毒藥水、免洗酒精搓手液及口罩入袋，再透過運輸公司送去社區中心。程瑤表示：「之前疫情送過抗疫用品予基層家庭，今次因為第5波疫情太勁，他們更需要援助，就即刻去搜集各種防疫用品。」

程瑤透露去年底推出慈善月曆所籌得的善款，已全數購買各種防疫用品，亦感謝好友林盛斌捐出口罩支持，她說︰「感謝他出力援助基層家庭，同時亦有好多朋友，以低價提供防疫用品給我們，希望這份心意幫到有需要的人，同時希望疫情快點完結。」

陳綺明坦言現在疫情嚴峻，希望大家減少外出及注意個人衛生。已為人母的莊韻澄更特別小心，她表示︰「因為BB仍然細，都會有少少擔心，現在減少出去，工作完後，返家時會消毒好先會見BB，希望疫情快完結，這批防疫用品幫到基層家庭都好開心。」

（即時娛樂）