「大馬女神」林宣妤滯留老家2個月 排除萬難終回港 (18:35)

林宣妤1月參加完胞姊婚禮後，在老家大馬前後逗留了近2個月，最近終於返港開工，目前她在酒店隔離中。（大會提供）

林宣妤（Serene）1月初回到馬來西亞參加胞姊婚禮，因疫情關係，回港航班被取消，滯留在老家一段長時間，部分工作亦要延後。日前她終於排除萬難成功回港，正入住酒店隔離。

Serene感恩能順利回港：「初時都擔心回港無期，因為航班取消了，我前後留在馬來西亞2個月，好心急想快點回港開工，不想因為自己耽誤或影響之後拍攝，唯一開心的，是在疫情下能在馬來西亞過農曆新年，跟家人相聚。」

回港前Serene與家人去了一個短旅行，挑選了偏遠度假村，玩了3日Staycation，一家人輕鬆游水、打沙灘排球和踩單車，期間又玩小型賽車，相當刺激。

Serene第一次在馬來西亞行山，她說：「我來了香港才喜歡行山，相比之下，馬來西亞山路較崎嶇，但風景怡人，好靚，行得辛苦都值得！」

Serene又為家姐所開設的婚紗禮服店拍宣傳照，她身穿藍色低胸晚裝，將美好身材表露無遺。貴為「大馬女神」的Serene出巡時，吸引不少途人圍觀。回到老家可以吃到媽媽炮製的美味客家菜，還可以品嘗最愛的榴槤，她會在酒店隔離期間努力做運動，務求以最佳狀態出關。

（即時娛樂）