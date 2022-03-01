「黃Viu」2月收視榜出爐 Rain《Ghost Doctor》稱霸劇集榜 (18:50)

由視帝菅田將暉孭飛的推理日劇《勿說是推理》打入第4名，成為2月榜單中，唯一一部非韓劇類別。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」近日發表「2月收視排行榜」，並公布該平台最多人點擊的5大劇集和5大綜藝節目。

由「雨神」（Rain）、金汎、Uie和孫娜恩主演的《Ghost Doctor》上周圓滿落幕，不但創下收視率8.3%佳績，還刷新自身紀錄，更同時稱霸「2月黃Viu劇集榜」，榮登眾劇之首。

亞軍和季軍分別是《女神降臨》和話題古裝史劇《衣袖紅鑲邊》包攬；另外，由視帝菅田將暉孭飛的推理日劇《勿說是推理》，亦以高人氣打入第4名，成為2月榜單中，唯一一部非韓劇類別；而韓國首部「禁酒令」劇集《花開時想月》，也在一片劇海中殺出重圍，拿下第5名。

至於「2月黃Viu綜藝榜」則由人氣韓國綜藝《我獨自生活》、《玩甚麼好呢》、《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》和《兩天一夜第四季》分庭抗禮！真人騷《我獨自生活》本月嘉賓雲集Kpop紅星，包括SHINee珉豪、Key和WINNER MINO；新晉男神羅仁宇亦強勢加盟《兩天一夜》，刺激觀眾追看慾望，令收視持續向好。

另外，近日母公司電訊盈科發表年度業績，「黃Viu」於2021年按年取得37%的收益增長，每月活躍用戶總數更升至5860萬名，較2020年增加約30%；截至2021年12月底為止，「黃Viu」付費用戶人數亦大幅上揚至840萬名，較2020年增加約58%，其中泰國及印尼市場增長強勁、菲律賓及南非亦有顯著增幅。

「黃Viu」會加大投資Viu Original原創內容，並宣布本年度致力製作逾30齣原創作品，在所有市場全線上架，全新動作韓劇《軍檢察官多伯曼》、黃Viu原創泰劇《Remember 15》亦已於「黃Viu」上架；至於驚慄韓劇《優越的一天》、日本醫療綜藝《健康就要X》和資訊節目《無所不教！全民大學校》則於不日登場。

（即時娛樂）