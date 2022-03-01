呂珊因疫情滯留外地未能返港 仍關心張偉文病况 (19:35)

呂珊去年11月赴美登台演唱，本來完成10幾天工作便回港，豈料受第五波疫情影響，航班不斷延期或取消，幾經辛苦訂到3月中的美國直航機回港，卻遇上港府對美加英法等9個國家實施「熔斷機制」，延長至4月20日，最後呂珊決定執生應變，花錢由美國飛泰國，再轉機返港。

呂珊接受《明報》電話訪問時說：「因為滯留美國，登台掙嘅錢已洗晒，TVB搵我演部大劇都接唔到，好彩經理人喺美國參與投資演出，幫我接到工作，幫補因航班延誤損失嘅6位數。」她表示有留意新聞，獲悉毛舜筠也受「熔斷機制」影響，要從加拿大坐飛機經泰國返港，她嘆謂：「剛收到消息，預訂泰國返港航班又取消，最快可能3月中先回到香港。」

呂珊談到留美期間，相約身在當地的好友王小鳳、參演過史泰龍主演電影《第一滴血》的華裔演員George Cheung、殿堂級音樂人姚敏的兒子敘舊。

對於好友張偉文確診新冠肺炎留院，呂珊說：「我跟張偉文好投契，平時都有聯絡他、關心他，試過約出去飲茶，現在他不能聽電話，我都有點擔心，幸好剛剛聽到他已退燒，我正聯絡一班藝人如薛家燕、肥媽、林子祥等拍短片，希望傳給張偉文睇，為他打氣。」

（即時娛樂）