陳健安確診 隔離15天痊癒：要相信越過痛苦後會變得更強 (22:10)

C AllStar成員陳健安（On仔）上月透露自己感染Omicron，居家隔離了15天，現已痊癒。On仔連日來於社交平台分享自己的Omicron日誌，昨天他寫了最後一天的日誌，並甫了自己曬麒麟臂及擺出V字手勢的短片。On仔留言：「Omicron日誌—完，Day 15，大致上好返，只有少少痰，做返三日運動，感覺開始回歸正常，總結一下漫長又深刻嘅經歷。當知道自己確診嗰一刻，係會驚一驚，心諗連我有護理資格嘅都會驚，平民百姓一定更驚。靜落嚟，問自己驚啲乜，除咗病情之外，最驚原來係怕無人陪阿媽覆診，畢竟自己係負責阿媽嘅健康，又靜一靜，好在有家人嘅幫手，好好放手交俾家人幫忙。物資又點樣搞呢？好在又係有家人幫手，同埋靠速遞app真係方便好多好多。」

他又談到自己的病情，「啲症狀好似上菜咁，逐樣上，最令我辛苦嘅係頭痛到瞓唔到，喉嚨發炎到好似成個咽喉都生滿飛滋咁，多得中醫師教路，令我可以積極洗鼻漱口含蒜片自療。心理方面，多謝朋友關心嘅說話同電話，非常重要。仲有確診群組嘅互相陪伴，屋企人嘅視像、鄰居嘅關心、族人嘅支持（特別多謝你哋畫嘅生命之花），多謝晒你哋。咁多日嘅分享都係醫師診症後對我建議嘅方法，大部分只適合我，記得去診症，網上資料最多俾到大概嘅方向你，唔係專屬，包括我嘅日誌，如果只靠網上資料就好返，世界就唔需要醫生。除咗西醫中醫仲好多唔同療法，每一種都一定有佢好壞，最終選擇相信哪一種方法係一個好大嘅課題，要靠自己睇資料、朋友經驗、實際嘗試、紀錄、研究。謹記健康係好個人嘅事，雖然我哋都係人，大部份嘅嘢都相同，但體質個個都唔同，趁住世紀疫症同世界大亂嘅『刺激』，好好感受身體嘅反應，睇清楚自己嘅底蘊，究竟我哋恐懼緊啲乜，搵到源頭，面對，見招拆招。唔好妄想有神藥即啪即好，俾啲時間同耐性身體，所有病最終都係靠身體自我療癒，唔好急住返工，謹記未來無人會為你身體負責任」。

On仔說自己雖然痊癒，但知道有不少人剛確診，各自在經歷不同階段，他希望自己的Omicron日誌給大家作少許參考，在確診路上可以安心點，有個陪伴。「最後一定要相信越過痛苦之後會變得更強。願我們都有一顆柔軟有彈性嘅心，迎接更多未知，繼續生活。快檢:-ve」

（即時娛樂）