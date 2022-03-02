祝文君患癌2年未透露患病 鄧英敏黃澤鋒劉錫賢收死訊愕然 (13:35)

祝文君因肺癌離世，終年55歲。祝文君生前是藝進同學會永遠榮譽會長，同是會友的鄧英敏接受傳媒訪問時坦言很難過。他表示收到藝進會師妹傳出的消息，自己事前從未聽聞對方患癌。鄧英敏指祝文君離世時一直有家人陪伴，是「沒有痛苦中悄悄走完了她一生」。

黃澤鋒與祝文君相識多年，曾一同主持《城市追擊》，去年又合作劇集《拳王》，加上同是藝進會委員，因此不時見面。他對祝文君離世感愕然，表示最後一次見祝文君是在去年12月30日的藝進會會慶上，對方雖然身形消瘦，但完全不似有病在身，而且祝文君未有提及過自己有病，因此一直不知道，後來從其他會長口中才得知祝文君患肺癌已經兩年。

祝文君的另一好友劉錫賢收到死訊後也很愕然，他表示完全不知道祝文君患重病，透露去年11月在朋友的生日宴上與對方合作做司儀時，一直不覺有異樣。他又表示曾有朋友奇怪祝文君為何瘦了那麼多，對方亦只回應是減肥。

陳山聰在社交平台留言悼念︰「每次同妳開工，妳都係帶住笑容、係一個非常正面、非常敬業嘅一好演員好主持！文君：一路好走﹗」

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（即時娛樂）