當年靠祝文君打開內地市場 杜大偉未能接受好友死訊 (15:15)

祝文君因病離世，曾跟她合作的麥長青、杜大偉、呂慧儀等在社交平台留言悼念。（網上圖片 / 明報製圖）

祝文君因肺癌離世，終年55歲。

曾跟祝文君合作過的藝人均在社交平台留言悼念，麥長青說︰「文君，懷念妳鏗鏘有力的聲音和笑聲，一路走好﹗」；蔡少芬則表示︰「太難過了...想念你。」

杜大偉回憶︰「記得當年在內地毫無人脈，是妳帶我北上登台才能打開大陸市場，多年來每次大大小小的活動都會帶埋我參與，又會經常問候我和家人，妳是個好有心又好照顧後輩的好好師姐，有幸曾經與妳共事是我的福氣，知道妳安詳地從睡夢中離開，沒有痛苦中悄悄走過一生感安慰，但師弟需要時間去消化，因為突然得實在接受唔到，文君師姐，一路走好！」

祝文君在《愛‧回家之開心速遞》中飾演熊樹根（劉丹飾）的亡妻，劇中飾演熊樹根女兒熊若水的呂慧儀說︰「so sudden...she is a very good person.（很突然，她是個好好的人。）」杜大偉向呂慧儀表示︰「我未接受到。」

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（即時娛樂）