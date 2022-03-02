《學是疫學非》明晚首播 「是非精」出動拆解抗疫疑難 (16:38)

無綫明晚（3日）推出抗疫節目《學是疫學非》，由「是非精」張寶兒、戴祖儀、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵及何依婷主持，更請來《醫醫，我不想再病了》的「流姑娘」何沛珈加盟客串。

一班「是非精」每集邀請不同範疇的專家，以科學角度及透過科學實驗解答坊間的抗疫疑問，如市民可怎樣在日常生活中減低感染風險、食肆隔板是否有效減低傳播、處理確診兒童的方法、該如何清潔載過確診者的車廂等，也有專家講解疫苗技術原理、水渠播毒危機等熱門話題。「是非精」亦會送上防疫小貼士，請來雷雄德博士及註冊中醫師推介多款家居運動與防疫食療。

一班「是非精」與流姑娘將在首集節目中，諮詢感染及傳染病專科醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷醫生，以及香港中文大學（深圳）教務處處長吳恒亮教授，解答最為市民關心的問題「家裏有確診者應如何處理」及「怎樣才能減低其他成員的感染風險」。化學病理學系助理教授張栢恒博士及香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑博士，就會為觀眾探討快速測試劑的原理。「是非精」又會親身示範雷雄德博士教導的伸展運動及心肺、肌肉訓練，節目最後會送上黃嘉銳註冊中醫師的防疫飲食推介。

（即時娛樂）