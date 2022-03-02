黃浩然自嘲悶蛋老公 有太太做最強後盾感幸運 (22:45)

黃浩然與太太最着緊一對兒子的品格，他自言在這方面會比較嚴厲。（鍾偉茵攝/Ig圖片/明報製圖）

黃浩然入行以來，予人正氣形象，至劇集《多功能老婆》飾演渣男，《家族榮耀》則演為上位機關算盡又大搞婚外情的馬耀祖，戲路多變。現實中，黃浩然是出名的「愛妻號」，顧家又愛惜一對兒子，一家四口幸福溫馨。他與太太莫家嘉結婚17年，黃浩然覺得夫妻關係跟人生一樣，無論遇到任何挫折與問題，只要肯去解決便有機會解開，否則若一直不去解決就會離婚，「我和太太在這方面的心態和方向都一致，所以可以走下去」。

不過，黃浩然自嘲是超級實際型老公，超悶又不浪漫，太太多年來一直在投訴；其實，他亦有識做的時候，知道太太注重節日，每逢重要日子都會花盡心思冧妻，好像前年夫妻二人未能一起慶祝結婚15周年，他們就各自訂了花越洋送給對方，還透過視像撐枱腳，一起鋸扒飲紅酒，「別人可能會覺得有否需要這樣，但對方透過這些細節，能感受到你對她的愛」。

問到會否自覺很幸運遇到這位賢妻，把屋企打理得井井有條，令他在工作上無後顧之憂？黃浩然一臉幸福地說：「一定！我在前面打仗，她就在後面支持。其實我覺得兩個人能行得這麼久，已經很幸運！（如何報答太太付出？）我覺得最好的報答，就是建立於時間上，以往我們一家每年至少去2、3次旅行，當時我會覺得不是很重要，但現時疫情下去不到，失去了才領悟到有些事情要珍惜，例如與家人的相處時間，所以我現時只要不用工作或放假，主力都是陪伴太太和屋企人。」

黃浩然於2014年曾患上「貝塞特氏症」，他稱患病期間令自己有所反思，領悟到要放慢腳步，將工作和家庭的時間分配好。去年6月他離開效力10多年的無綫，黃浩然表示跟無綫一直關係很好，有適合的一樣可以合作。他現時簽約古天樂旗下，希望趁還有力氣再闖一番，往電影方向多作嘗試，影視雙棲發展。

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（即時娛樂）