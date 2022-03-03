陳瀅開直播 蔡思貝爆周嘉洛現身做觀眾 黃宗澤︰擺明示威 (13:41)

黃宗澤（Bosco）、陳瀅及蔡思貝昨晚在社交平台開直播，分享合作拍攝劇集《飛虎3壯志英雄》點滴。Bosco笑言最難忘是跟陳瀅拍攝談情戲︰「因為沒肉搏過程，很輕鬆。我申請下集不拍爆炸戲，只跟陳瀅拍接吻戲談情。」蔡思貝聞言向Bosco撒嬌說「你有陳瀅得啦」，Bosco急安撫，叫蔡思貝不要呷醋。

直播期間，陳瀅緋聞男友周嘉洛、邵氏高層樂易玲也有觀看。Bosco笑周嘉洛「入嚟擺明示威」，又叫他不要騎劫直播。兩人隨後又談論陳瀅與方力申的緋聞，還指「方力申唔係真㗎」，令陳瀅尷尬不語。周嘉洛早前初步確診新冠肺炎，蔡思貝慰問他，惟周嘉洛未有留言回應。蔡思貝、陳瀅向樂易玲自薦拍《飛虎4》，Bosco又追問何時加片酬，樂易玲留言「立即」，Bosco卻笑指樂易玲沒說立即什麼。Bosco透露他與吳卓羲有場360度殺敵戲被刪走，樂易玲留言答應會在邵氏的社交平台公開精彩片段。

蔡思貝在家開直播，身後是一道粉紅色的牆，Bosco笑言︰「如果我女友要求家裏油粉紅色，我會分手！」蔡思貝解釋︰「生活太苦，希望私生活有點夢幻感覺。我家只有一面牆是粉紅色，等疫情過去後，邀請你來我家食飯就會明白。」

（即時娛樂）