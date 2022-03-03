Lucy出CD只賣$38.8 葉佩雯變粉絲想盲搶 (16:54)

李璨琛女兒李元元（Lucy）喜歡唱歌跳舞，由最初喜歡韓國女團Blackpink，到狂唱迪士尼動畫《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》，近期又迷上聽張天賦（MC）的歌。Lucy媽媽梁志瑩（Sophia）日前在社交平台上載女兒熟睡中的照片，留言︰「第時出EP一定要用呢張相做唱片封套。#唯美」

時隔數日，Lucy媽竟然願望成真，她在社交網分享Lucy睡覺相成為唱片封套照的相片，照片上印有「唯‧美‧日‧記」字樣，稱收錄《Let It Go》、《Baby Shark》、《How You Like That》、《反對無效》、《記憶棉》、《時候不早》、邁向國際成名作《BOOMBAYAH》等歌曲，還稱「雙CD單碟價，隨碟附送波鞋，一盒雙黄蓮蓉月，仲送多包油沾米，包到降落傘咁大，只係賣$38.8」。

帖文一出引來大批粉絲留言，包括郭偉亮太太葉佩雯。她說︰「只係賣$38.8咁抵買，真係居家必備！唔買就笨啦！真係要盲搶先得！手快有、手慢冇。」Lucy媽說︰「個個中晒盲腸炎，仲唔快啲同我搶。」葉佩雯表示︰「我都好想盲搶，你快啲公布啦，幾時有得搶？搞到我好心急呀！就嚟有焦慮症啊！」

（即時娛樂）