Lucy出CD只賣$38.8 葉佩雯變粉絲想盲搶 (16:54)

next

李璨琛女兒李元元(Lucy)喜歡唱歌跳舞,由最初喜歡韓國女團Blackpink,到狂唱迪士尼動畫《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》,近期又迷上聽張天賦(MC)的歌。Lucy媽媽梁志瑩(Sophia)日前在社交平台上載女兒熟睡中的照片,留言︰「第時出EP一定要用呢張相做唱片封套。#唯美」

時隔數日,Lucy媽竟然願望成真,她在社交網分享Lucy睡覺相成為唱片封套照的相片,照片上印有「唯‧美‧日‧記」字樣,稱收錄《Let It Go》、《Baby Shark》、《How You Like That》、《反對無效》、《記憶棉》、《時候不早》、邁向國際成名作《BOOMBAYAH》等歌曲,還稱「雙CD單碟價,隨碟附送波鞋,一盒雙黄蓮蓉月,仲送多包油沾米,包到降落傘咁大,只係賣$38.8」。

帖文一出引來大批粉絲留言,包括郭偉亮太太葉佩雯。她說︰「只係賣$38.8咁抵買,真係居家必備!唔買就笨啦!真係要盲搶先得!手快有、手慢冇。」Lucy媽說︰「個個中晒盲腸炎,仲唔快啲同我搶。」葉佩雯表示︰「我都好想盲搶,你快啲公布啦,幾時有得搶?搞到我好心急呀!就嚟有焦慮症啊!」

(即時娛樂)