不可能任務｜拳王拳后誕生 李思雅打到何泳芍彎腰 關曜儁出拳快狠準 (17:01)

Leo和Cindy分別擊敗譚俊彥和何泳芍，分膺拳王拳后。（大會提供）

無綫綜藝節目《不可能任務》已進入Mission II「特警遴選體驗」，由譚俊彥（Shaun）率領隊員關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），齊齊接受挑戰。

繼第一集到埗後接受2小時、合共5輪熱身挑戰後，第2集8名藝人繼續地獄特訓。為了測試眾人決心、爭勝心，以及遇強愈強程度，他們完成2小時熱身挑戰後，即要進入一對一拳擊對決！為安全起見，8位藝人賽前在專人指導下練習及熱身，之後正式對決。經過數輪對打，女拳王及男拳王先後誕生，分別是Cindy和Leo。

先說Cindy，面對身為潛水教練的Honey，Cindy沒有手軟，更出盡腰力全方位進攻，令Honey毫無還擊之力，一度硬食Cindy無情拳。Honey事後笑封Cindy做「女葉問」，並笑言為避開Cindy強攻，要瘋狂向後拗腰：「佢係葉問嚟㗎，係咁出連環拳！我同佢打要烏低同閃避，但佢都係繼續。」面對Honey「訴苦」，令Cindy哭笑不得，並撒嬌指「邊有咁誇張」。

Leo則先後跟Shaun及余應彤對打，雖然比別人打多一個回合，但Leo未見跌Watt，第二輪面對余應彤時，更一鼓作氣強攻，令對方處於苦守狀態，事後余應彤投降說：「我知佢打緊第二場，但成場起碼有四分三時間，我係畀佢撳住嚟打。」Leo與Shaun則是第一隊上場「拳手」，雖然Leo出拳比Shaun快狠準，但Shaun沉着應戰，更吼準適當時機才出重拳節省體力，雙方勢均力敵。

（即時娛樂）