麻利痰未清不能發力說話 隔離期間睇綜藝彈結他髹油解悶 (20:08)

商台DJ麻利上個月21日在社交網自爆確診Omicron變種病毒，連日來她在Instagram交代病况，今午（3日）她繼續在Ig談及病况，她寫道：「好多人問我好返未，我會話99%，因為仲係有痰未清晒、喉嚨仲係有嘢封住發唔到力講嘢，但係講真之前試過重感冒歷時三個月，冇認真閉關休養（你諗下以前邊個會因為病而真係休息）比起今次當時仲難搞。」

同時麻利表示在隔離日子，發現自己以前Multi-task得很過分，反而現在每天可以Single task慢慢來，她寫道：「想彈下結他，上網睇下邊啲譜啱我呢啲乜都唔識嘅，試下彈，睇住YouTube嚟彈。然之後執下屋企啲擺位，望下啲冇望過嘅地方，換下啲座枱燈位置，甚至我重新响某啲地方油咗油，因為我搵到罐油，手痕又油下，搵牙膏清潔下牆上面啲刮痕，或者慢慢批皮食蘋果。每件事都可以慢慢做，因為冇乜好急。」

她亦收看由組合P1X3L主持的ViuTV綜藝節目《聲控鬥室》打發時間兼解悶，並大讚節目好笑：「呢幾個人夾埋有化學作用，希望之後繼續開綜藝，一啲冇聲嘅遊戲，都可以玩得咁好笑，係好高難度，Tiger（邱傲然）同George（歐鎮灝）穿鎯鎯要睇100次（George係咪有吸血鬼DNA，點解蒼白得咁靚仔？）」

麻利又表示在生病狀態下，最要用腦的就是如何減輕「要煩惱嘅事」，她寫道：「例如衫褲點洗？我頭七日冇換過衫，一來冇需要，二來作為行走中的病毒換乜都係污染返，梳化都冇坐過，每日係床去廁所去返床（加上冇乜點食嘢）。底褲我係兩條互換，沖涼時洗咗佢，第二日著得返（仲要揀啲就嚟掉得又快乾嘅）減輕自己囤積污糟衫嘅負擔。」

（即時娛樂）