黃依汶(Emme)與丈夫陳國坤的兒子陳真6歲生日。疫情持續,陳真生日仍然未可開派對,Emme就為兒子送上街頭霸王主題的蛋糕,兩母子在蛋糕前溫馨咀嘴,陳真更豎起V字手勢。Emme說︰「陳真6歲了,今年都沒有搞生日會,但能夠有一個zoom gathering亦是一種幸福。這兩三年對大家來說毫不簡單,小孩亦改變了學校及生活模式,但不論日子如何...『都要找到樂趣,快樂去面對』。Street fighter yea~ always believe in your super power。」

(即時娛樂)