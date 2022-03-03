跟老婆張馨月摩擦當情趣 林峯讚歲半女兒有演藝細胞 (21:55)

林峯於2019年與內地模特兒張馨月結婚，婚後跟太太育有一女Luna。談到身分的轉變，令林峯人生觀有所改變，他坦言家庭令自己在工作上的動力更加澎拜，無論幾辛苦，回到家便能化解，讓他有動力繼續衝刺。

林峯坦言夫妻間必有摩擦，但會視為生活必須和情趣，只要互相協調就能解決，「因大家是互相相愛的，要知道最重要是這個家」。

談到歲半大的Luna，林峯露出冧樣，他笑指女兒出世時，感覺很不真實，中間還要去工作，到他有真實感受是女兒快將1歲的時候，「她開始不停嗌爸爸，很黐我，令我覺得人生更充實和真實。（太太呷醋？）不會，我一直跟女兒說，記住你是第二，媽咪才是第一，因為無媽咪就不會有你」。

談到從未公開女兒容貌，林峯表示不是保不保護的問題，而是覺得沒有需要，因為生活還生活，工作還工作；至於將來可有機會父女檔亮相幕前，則順其自然。

林峯表示女兒遺傳他和太太的演藝細胞，很有節奏感和會跳舞。會否向這方面培養女兒？他說：「不會刻意，女兒喜歡什麼便讓她去學什麼。（你是否緊張家長？）心裏面會緊張，但行動上不會讓她覺得很緊張，因想女兒自小學習自立，父母可從旁指導，但將來的人生是她自己的。」林峯更坦言與太太有共識想追多個BB，陪伴女兒成長，時間最好不要隔太多，不過還是順其自然。

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（即時娛樂）