AK孖Alton拍新歌MV夠晒Fun 濕身騷肌揸辣跑勁開心 (22:33)

AK和Alton開Ig直播期間，高峰期有1.6萬人收看，而AK在哥哥房間開Live。（Ig截圖）

拍攝落水戲當天，是清晨六點幾，難怪2人凍到震。（YouTube截圖）

AK和Alton在MV中揸辣跑，有型有款。（YouTube截圖/大會提供）

AK和Alton的合唱歌《REBOUND》MV今晚正式上架，MV中2人以不同造型示人。（大會提供/YouTube截圖）

繼去年的《虎道門》後，MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）今次伙拍另一位成員王智德（Alton）推出合唱歌《REBOUND》，用搞笑方法大談身為偶像的自我修養。MV今晚9時上架，AK與Alton身處派對之中，玩到醉爆兼跳落泳池唱到濕身，轉頭又有超級跑車穿插畫面之間，極盡視聽之娛。

MV亦星光熠熠客串，包括MIRROR成員楊樂文和陳瑞輝、好友ONE PROMISE、Nowhere Boys、洪嘉豪、麗英、KB、陳穎欣、梁祖堯及徐浩等，為樂迷帶來驚喜。

《REBOUND》由王雙駿作曲，Oscar填詞，Alton負責填寫Rap的部分。眾人是先做音樂底，所以AK與Alton一早已知編曲帶點Funk的味道，既澎湃又帶點跳脫好玩，於是乎Music Break部分Alton便建議跳Popping。

音樂與舞蹈方面都以好玩角度出發，MV自然也要夠Fun！AK與Alton想到MV以派對呈現，並以倒敘形式講述AK與Alton醉爆醒來，忘卻之前一晚發生何事，慢慢倒帶，才醒起開P玩到忘形，更跳到泳池裏。

MV在2月拍攝，2人要落水拍攝，Alton笑言：「自從經歷拍攝電視劇《i.SWIM》後，2月落水都唔係咩新鮮事，入過少林寺就係入過少林寺，我冇問題呀！只要懷住一股勇氣，就可以解決所有問題。」

AK則表示：「我屋企個浴缸冇咁深，好難事先練習，夾硬都會解決到呢件事嘅！」在疫情嚴峻的日子裏，AK與Alton都希望瘋狂的MV情節為樂迷帶來點點歡樂，片刻忘憂。

AK和Alton在MV首播後，在Instagram開Live分享拍攝新歌MV感受。AK坦言拍落水戲分好凍，Alton被問到怎樣在水中擘大眼，他笑言是勇氣。直播期間最高峰有1.6萬人收看，MIRROR經理人花姐（黃慧君）、ViuTV高層魯庭暉、隊友李駿傑及好友洪嘉豪等都有收看直播。

（即時娛樂）