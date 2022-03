黎明藉歌聲為港人打氣：Good Luck (01:08)

本港疫情嚴重,市民看到確診數字連日創新高,心情難免受影響,天王黎明(Leon)希望透過歌聲為港人打氣。黎明的新歌《Good Luck》由何丙擔任編曲及監製,林日曦包辦作曲及填詞,歌詞內容「這首歌不會太勵志,志在於漆黑中講一點小事,沒陽光的一日,太難的不必堅持,已病倒先休息再試,Good luck to you,厄運不會太頑固,等候多兩秒吧,天會隨時逆轉所有錯誤,Good luck to you,苦盡甘到了又苦,黑夜清晨和正午,這種循環法則很堅固,Good luck to you,Good luck to you」,MV已於YouTube上架。而黎明在MV尾段現身鏡頭前,親自向大家說一聲「Good Luck」。

不少網民聽了黎明這首新歌都大嗌感動,紛紛留言,「溫柔的歌聲伴着優美的結他伴奏,聽得實在好舒服。好感受到你對香港市民的祝福及關心,讚!祈願香港市民能快快渡過這次艱難,不能氣餒,重新再振作,保重身體,加油」、「唔知點解聽到第三四句就忍唔住流眼淚,多謝Leon,你真係太好太好。由童年開始就有你陪住我長大,一路到今日呢d難捱時間,仲有你咁有心錄首歌鼓勵我哋,係我哋fans同香港人嘅福氣,Good luck Leon, 希望大家都要身體健康」、「正在確診中的漆黑,聽到Leon溫柔的鼓勵的歌聲,為灰暗的氣氛,帶一點曙光。多謝Leon,我哋收到曬 ~Leon一家都要保重。大家都Good Luck!」等。

