黎明藉歌聲為港人打氣：Good Luck (01:08)

本港疫情嚴重，市民看到確診數字連日創新高，心情難免受影響，天王黎明（Leon）希望透過歌聲為港人打氣。黎明的新歌《Good Luck》由何丙擔任編曲及監製，林日曦包辦作曲及填詞，歌詞內容「這首歌不會太勵志，志在於漆黑中講一點小事，沒陽光的一日，太難的不必堅持，已病倒先休息再試，Good luck to you，厄運不會太頑固，等候多兩秒吧，天會隨時逆轉所有錯誤，Good luck to you，苦盡甘到了又苦，黑夜清晨和正午，這種循環法則很堅固，Good luck to you，Good luck to you」，MV已於YouTube上架。而黎明在MV尾段現身鏡頭前，親自向大家說一聲「Good Luck」。

不少網民聽了黎明這首新歌都大嗌感動，紛紛留言，「溫柔的歌聲伴着優美的結他伴奏，聽得實在好舒服。好感受到你對香港市民的祝福及關心，讚！祈願香港市民能快快渡過這次艱難，不能氣餒，重新再振作，保重身體，加油」、「唔知點解聽到第三四句就忍唔住流眼淚，多謝Leon，你真係太好太好。由童年開始就有你陪住我長大，一路到今日呢d難捱時間，仲有你咁有心錄首歌鼓勵我哋，係我哋fans同香港人嘅福氣，Good luck Leon, 希望大家都要身體健康」、「正在確診中的漆黑，聽到Leon溫柔的鼓勵的歌聲，為灰暗的氣氛，帶一點曙光。多謝Leon，我哋收到曬 ~Leon一家都要保重。大家都Good Luck！」等。

（即時娛樂）