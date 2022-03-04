林日曦爆黎明新歌由構思到面世不足30小時︰他暗戀大家 (12:43)

黎明（Leon）推出新歌《Good Luck》為疫情下的港人打氣，負責作曲及填詞的林日曦在社交平台分享創作過程。他表示早幾日接到Leon來電，找他寫一首簡簡單單的歌，黎明覺得人人都身心疲累，要面對不同的問題，所以想透過歌曲向大家說句「Good Luck」。

林日曦說︰「收咗線之後，如有黎助，好快搞掂；轉個頭，我已寫好曲 + 詞；轉個身，就匿入被竇（因為靜啲），錄咗一個唱得都幾難聽嘅demo出嚟send畀佢。雖然我例牌唱得麻麻，但佢冇嫌棄，仲好有善心咁，話首歌幾好；不特止... 1個鐘後，佢仲即刻搵何炳幫手整好咗個結他底；不特止... 18個鐘後，佢已經錄起咗首歌；不特止...19個鐘後，佢已經親手拍埋個『MV』；不特止...24個鐘後，首歌已經mix好出得街。」

林日曦表示由收到黎明電話，到黎明完成錄音及歌曲MV，前後不到30個小時。他相信整件事能那麼快完成只有兩個可能性︰「一係佢暗戀我；一係佢暗戀大家。咁好明顯係後者。希望大家去聽完Leon呢首新歌《Good Luck》之後，好快就有luck。Good Luck to you。」

林日曦又表示︰「覺得只得『半首』唔夠嘅朋友，試吓換一個角度睇個世界：我寫咗半首曲，再寫埋半份詞，Leon又唱咗半首歌；即係... 有1.5首。星期日上埋Spotify、MOOV、iTunes、kkbox，即係...有6首。」

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（即時娛樂）