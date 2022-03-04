盧瀚霆自爆去年11月壓力爆煲 至今年初始逐漸走出困局 (14:46)

盧瀚霆今日接受電台訪問，宣傳新歌《Mr. Stranger》。去年《Megahit》大熱，他坦言構思新歌時也有壓力，希望做出與《Megahit》完全不同風格的歌，因此製作出暗黑一點的《Mr. Stranger》。Anson Lo說︰「希望找節奏感再快一點，有衝住你而來氣勢的快歌，因此我在唱腔上也花了不少工夫，錄音時想像有個很嬲的人，因此聲音也偏向低沉、沙啞，是個很大的挑戰。」

Anson Lo透露製作《Mr. Stranger》前，寫了一篇千字文給填詞人王樂儀，告訴對方自己的黑暗面及去年有什麼掙扎，希望歌詞能反映出幾大真實的自己。他透露去年11月曾壓力爆煲，但當時不想令大家擔心而沒說出來，直至今年1月中時才好轉。Anson Lo說︰「當時我剛好在籌備《Mr. Stranger》，同時拍攝一部電影。那部電影很幫到手，我在戲中的角色叫張子傑，這個角色是學習如何放下及釋懷。我走入這個角色的心路歷程時，也教曉我放下一些對自己的過分執著和要求，或可以舒服點，因此由1月中開始就慢慢想通了。有時抽離一下，不用每日做Anson Lo，也不是壞事。如果每天也做同一件事或以同一形象見人，自己也會開始覺得每天也一樣，連心情也一樣。如果那段日子心情不好，這種感覺得會一樣持續。我最近很喜歡演戲，就是因為可以抽離一下本身的真實性格，當一個完全跟自己沒關係的人，會有很重的新鮮感。」

被問到當時壓力爆煲的原因，Anson Lo說︰「最主要是怕令大家失望，包括很多方面的，如作品質素夠不夠好，或大家期望我是什麼樣子，如我以別的形象見人，大家會否覺得落差很大，一時間接受不到。這個害怕令我每次準備作品前，也更鞭策自己，知道質素上不可以退步，因此花費的時間和心力也愈來愈大。」新歌受歡迎，Anson Lo坦言如釋重負，開心大家也喜歡看一個坦白的偶像。他表示未來在音樂路上會更大膽︰「在揀歌、做歌的路上會願意冒更大風險。除了大家看到的Anson Lo一向形象外，也會嘗試更多形象，或透過歌曲帶出更多、更深的信息，也不會怕。」他預告今年除了跳唱歌之外，也會嘗試一首很靜的慢歌。

（即時娛樂）