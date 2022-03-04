家族榮耀｜楊茜堯化身「變臉女王」 半分鐘車廂戲5大表情層次 (16:39)

無綫劇《家族榮耀》男主角之一黃浩然飾演的馬耀祖於第17集離世後，狐狸尾巴已全然露出的甄芯Sammie（楊茜堯飾），更加肆無忌憚「發攻」。

昨晚（3日）劇情講述Sammie收到神秘人寄來的片段，發現大嫂葉彩薇（熊黛林飾）是弄斷高跟鞋及誤殺賈洛儀Chloe（李彩華飾）BB的真兇。今晚（4日）一集，Sammie巧妙地利用該段關鍵片段，為自己終極洗白之餘，更會將馬家搞到滿城風雨，而高跟鞋始作俑者彩薇，因而走向瘋癲之路。

今晚劇情焦點落在楊茜堯身上，劇中一場只有30秒車廂戲，楊茜堯先後轉換了愕然、若有所思、扮沒事、胸有成竹及立定決心等多層次表情；之後Chloe向Sammie道歉一幕，楊茜堯也是演繹得相當精彩，在Chloe面前裝作「唔好咁啦」的Sammie，當對方轉身離開後，目光即變兇狠及展現陰森式勝利笑容，難怪不少網民指角色名甄芯改得好，堪稱演藝界「變臉女王」。

綜合昨晚及今晚一集，除了楊茜堯外，飾演馬耀宗的郭政鴻、熊黛林及艾威亦是大亮點。今晚熊黛林將彩薇疑神疑鬼、瘋癲、歇斯底里等狀態，演繹得淋漓盡致，被太太逼到透不過氣的郭政鴻，除了再度爆Seed，眼神亦不乏對太太的痛惜憐愛。

至於「沉寂」多時的艾威，其角色表舅父何啟禮昨晚因得悉Chloe是自己女兒後，決定為女兒向罪魁禍首彩薇報仇，除了施技讓拍下罪證的片段曝光，更向原本已精神狀態有異的彩薇處處進逼，其中一句「冤有頭，債有主」對白的表情更是兇狠又恐怖，難怪網民都留言讚艾威好戲。

（即時娛樂）