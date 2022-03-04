張明偉入電視台10年月薪不足1萬 曾靠揸Uber幫補收入 (17:11)

張明偉日前接受陳志雲網上節目訪問，分享近况及離開無綫的生活。他表示多年來也與家人同住，省回不少支出，是家人對他的最大經濟支持。被問到可有給父母家用時，張明偉說︰「有，但最近比較手緊，幸好媽媽也明白。（她可有給你零用？）不用，我又會幫人製作歌曲，以前試過揸Uber，駕駛了不是很長的時間，演『George』前的日子，沒人認得我。」

張明偉坦言唔識路，揸Uber的第二天就行錯路，本來要載乘客去黃金海岸，結果上錯青馬大橋去了迪士尼，幸遇上好客人未被Cut單。他表示揸Uber的時間比較零碎，但也幫補到收入。他說︰「我在電視台人工不夠1萬元，再加上揸Uber每月約5000、6000元的收入，每月也有15000、16000元起薪。」陳志雲聞言說︰「死唔死！只係一份Uber都已經5000、6000元，電視台返到咁都得1萬蚊唔夠！」張明偉坦言︰「所以我都做到有啲懷疑人生。」不過，他坦言在電視台工作時也學到了很多台前幕後的知識。

除了揸Uber，張明偉還做過餐飲業，又曾做過零售的工作。他強調多年來即使曾遇經濟困難，也未曾向家人要錢。他說︰「我年輕力壯，做什麼都可以，只視乎自己能否接受。其實很多地方的大明星最初都是這樣，做任何工種去支持自己的夢想，我覺得是很正常的事。」

張明偉因在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「佐治（George）」而為人熟悉。去年8月，他突宣布離開劇組，並暗示被雪藏及將會離巢。他後來估計自己「被離開」與他7月時唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》聲援被記大過的學生，因而觸動藝員部神經有關。

（即時娛樂）