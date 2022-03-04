前年投資6位數開按摩店 蘇麗珊自爆被逼遷 無奈向元祖舖說再見 (18:03)

蘇麗珊前年疫市下與朋友合資6位數開設按摩店，開業一年已回本，並於銅鑼灣開分店。面對本地第五波新冠肺炎疫情非常嚴峻，蘇麗珊的按摩店由今年初被迫停業至今，何時可以開門做生意仍然未有期。蘇麗珊今日在社交平台上載站在其按摩店前影的照片，稱要跟身後的元祖店說再見。

她說︰「拜拜了我們的元祖店！前年決定投按摩店的時候很記得說了：『因為對香港還有信心啊』這樣的話，然而一年後我們被無理地逼遷，另一家在銅鑼灣的分店也關閉了好久。還有信心嗎？窩在家的我每天問自己。在難關前，我們的恐懼、憤怒、失落、泄氣、無所遁形。不過，其實我們比想像中更強大。真的，還未餓得流浪街頭，還未被戰火燒毁家園，還可以滑著電話上上網看看ig、netflix，也沒有到最糟的時候吧。應該要有信心的，對自己、對這個世界，因為怎麼樣也要活下去。只有好好活，才對得起自己啊！如果大家真的覺得透不過氣了，可以做運動流汗、做瑜伽或是meditation，或者看modern family（我已經看了4次了哈哈哈哈），會感覺好一點的。We're all in this together！」

據蘇麗珊按摩店的社交平台專頁1月時發的帖文，其位於九龍城的按摩店被逼遷，需在農曆新年前遷出，但他們已租下位於尖沙嘴的新舖，新店除了按摩，還加入餐飲元素。

（即時娛樂）