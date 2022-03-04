張晉化身「蜘蛛俠」挑戰高空索降 允許老婆蔡少芬再婚 (17:27)

張晉在執行任務前要寫下「戰前家書」，用文字記下留給最愛的說話。（大會提供）

由「滾燙家族」X-Leader張晉領軍，陳小春、張智霖和張淇等主持的真人騷《我們的滾燙人生》，旨在透過主持人親身體驗熱血職業，帶領觀眾向各行各業的無名英雄致敬。承上集節目，「滾燙家族」合流趙文卓、張雲龍、高瀚宇和王賀勇（Ricky）到訪長沙市公安局，體驗特警生活，透過3天2夜實習，成為熱血人民公僕！

要成為熱血特警，並非想像中簡單，除了接受體能和射擊訓練，一班新手特警還要化身「蜘蛛俠」，在樓高18米大樓進行高空索降訓練，就連武打經驗豐富的張晉也直呼緊張：「我拍了那麼多年戲，也完成了很多高空動作，但是還是會畏高。」不過張晉還是一馬當先舉手體驗，猶如特技人的完美表現，令成員們帶來鼓舞。

「滾燙家族」在執行任務前，要寫下「戰前家書」，用文字記下留給最愛的說話。期間「愛妻號」張晉透露，並不是第一次留下「最後口訊」，原來他每次坐飛機，和太太蔡少芬（Ada）分開的時候，都會給她囑咐幾句說話，以免留有遺憾。

最後，他還藉着家書表達對家人的愛： 「老婆，我要去執行任務了，如果有什麼意外，你和女兒、兒子都要好好地生活下去；當然如果你想再找一個，也是可以的，但他必須愛我們的孩子，我真的非常非常愛你們。」

早年Ada曾在節目分享感情觀，談到假如自己先走一步，她不介意老公再娶，只希望繼母能和子女相處融洽；Ada還坦言把每次離別視作最後一次：「每次坐飛機我都會跟他（張晉）說，老公我現在在飛機上了，要是我有事的話，你必須好好保護兩個女兒。」

（即時娛樂）