祝文君臨終前吐血入院 呼吸困難未能跟好友道別 (23:05)

無綫藝員祝文君2月28日因肺癌離世，終年55歲，死訊令圈中人感突然。《明周》報道指，祝文君兩年前因身體不適，檢查後發現肺部有腫瘤，當時曾秘密入院做手術，並接受一系列術後療程。後期病情惡化，咳嗽時經常出現血絲，病情反覆轉壞。她曾在食飯時咳出血，用紙巾包着不讓他人察覺，僅對朋友說感冒。

兩個月前，祝文君咳嗽後開始吐血，而且每次都會吐出大半杯血，多次進出醫院，離世前10日再度因病情惡化而入院。她曾列出10多名好友名單，吩咐女兒在她死後通知好友，就算未能道別，大家都要好好生活，不要傷心。遺憾的是在臨終前，她因呼吸困難而要吸氧氣，女兒不知母親手機密碼，無法解鎖逐一通知名單上好友，只能聯絡到其中兩人，代為通知好友。由於事出突然，大家手忙腳亂，因而誤傳祝文君在家離世。

李成昌是祝文君的行山之友，他表示半年前還跟祝文君行山，但近期對方已沒有出來。他指之前跟祝文君見面時，對方很少說話，大家還猜是否有憂鬱症，沒想到是這樣。一班朋友對祝文君患病全不知道，以他所知只有數名最親密朋友知情，祝文君吩附這幾位朋友不准講，可能怕朋友擔心。

（即時娛樂）