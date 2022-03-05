陳卓賢爆MIRROR曾連拍30小時MV Frankie集中拍劇 有時間至單飛出歌 (14:52)

MIRROR連續四個星期在社交網開直播跟鏡粉見面，繼上周五有姜濤、楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley）打頭陣出場，昨晚就有陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）。3子打扮隨意，Frankie更邊吃提子邊開Live，不消一會就吃完半盒提子；Ian直播期間帶埋愛犬「雞髀」亮相；Alton就不停轉換背景畫面，不小心將快速檢測結果陰性的照片變成背景照，隨即尷尬將相片換走。

Alton日前與江𤒹生（AK）推出合唱新歌《Rebound》，首次出Solo歌的他坦言歌曲推出前既開心又不安，幸好反應不錯。Ian回憶首次出歌時沒想太多，反而第一次入錄音室時緊張到標汗，直至灌錄《正式開始》後才開始放鬆。Frankie則表示至今仍會在錄歌前一晚緊張到失眠，就像小學生去旅行前睡不到一樣。

Ian、Frankie讚《Rebound》MV很精彩，Ian卻踢爆Frankie其實沒看過MV，十分搞笑。Ian透露拍攝新歌《留一天與你喘息》MV時， 一天走了5、6個場景，完成後緊接要拍劇，結果連續3天沒睡覺。他說︰「那個MV花了20個小時拍攝，是我拍攝自己歌曲MV最長的時間，但MIRROR的MV試過要拍攝30個鐘。」

3子之中，Frankie仍未單飛出歌。他表示由出道至今，已被粉絲問過千幾次，但他現在想集中拍劇，有時間才出歌。

（即時娛樂）