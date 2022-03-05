陳瀅自嘲身材問題難找替身 焗住親身上陣拍動作戲 (18:27)

陳瀅、蔡思貝、姚子羚日前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問，分享拍攝劇集《飛虎3壯志英雄》的辛酸與趣事。

陳瀅劇中與黃宗澤有感情線，她透露非首次與黃宗澤演情侶︰「沒什麼人知，我當時仍是超級新人，第二套戲就和他演情侶。事隔多年再演情侶，感覺很不同。我當年很年輕、很Green，不知道走位、燈光，現在有了幾年拍攝經驗，令他覺得我不再是那麼𡃁妹仔。」姚子羚與吳卓羲對上一次合作是2005年的《酒店風雲》，指對方沒大變化，雖然成熟了，仍是個大孩子。她說︰「我們太老友，拍攝感情戲時很辛苦。

陳瀅首次拍開槍戲，不知道要戴耳塞自我保護，幸獲黃宗澤即場送她兩個耳塞，令她當刻覺得很Sweet。蔡思貝笑言已習慣了拍槍戰戲︰「我即使戴了耳塞，那響聲仍然很入耳，感到耳膜震動。最難忘在商場拍槍戰戲，因為在室內，四方八面開槍，回音很犀利，耳仔嗡嗡聲。」

談到最辛苦的拍攝場面，陳瀅說︰「是潛入豪宅一幕，除了因為戲服非常性感，還因為很多動作場面都要親自上陣。我這個身形只有我自己有，替身多數很瘦，所以要親身上陣拍很多動作戲。最深刻是要穿很高的高踭鞋跑兩條街，大家都叫我不要跌，我搏老命跑，幸好最後沒扭傷。」蔡思貝坦言拍攝動作場面令她感到挫敗，常覺得做不到或做不好。

（即時娛樂）