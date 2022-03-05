羅子溢為楊茜堯做過不少瘋狂事 因女兒幸福放棄舊名字 (19:48)

羅子溢（前名羅仲謙）接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，提到與太太楊茜堯（前名楊怡）兩年前突然齊齊改名時，表示新名字是女兒羅翊心（小珍珠）送給他們的禮物。羅子溢說︰「女兒的名字是找師傅改的，師傅指如果想女兒好一點，父母也要配合一下，產生的化學作用才夠大，所以我們就決定一齊改名。」

他坦言自己和太太的名字早已深入民心，決定改名前也十分掙扎，但最終還是覺得要以女兒的幸福為先。羅子溢說︰「雖然我的新名字像是為了求子，但並不是這樣。」楊茜堯早前低調誕下第二胎，羅子溢強調無意隱瞞，太太懷孕時仍如常帶女兒上學前班，不少家長也知道再次懷孕一事。他說︰「我們沒要求其他家長保密，隨緣知道就知道。」

羅子溢回憶最初認識楊茜堯時，已被她個性獨立、堅強的魅力深深吸引，加上相處得舒服，便決定展開追求。被問到對太太做過最浪漫的事，他說︰「我是個激情的人，做過不少瘋癲的事，如當年冬夜行沙灘，我會忽然跳海游出浮台，就是為了向太太證明自己對待這段感情有多認真。」羅子溢表示兩人婚前已同居，彼此性格和生活習慣相近，一拍即合。

他自覺成為爸爸後，責任大了，而且變得很眼淺，一見到小朋友不開心就很錐心，又會常警惕自己怎樣做一個好爸爸，成為下一代的好榜樣。

（即時娛樂）