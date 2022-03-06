謝安琪生日獲贈綿羊仔 有意與Tiger AK組電單車團 (17:39)

謝安琪（Kay）受丈夫張繼聰影響愛上電單車，最後成功考取電單車牌，但一直未有自己的專屬座駕。3月13號是Kay的生日，她近日獲品牌贈送一輛白色綿羊仔作為禮物。Kay在社交平台分享到車行收車的片段和感受，不忘重提丈夫張繼聰去年送電單車給尚未有牌的她一事。

Kay說︰「有啲人送禮物俾你，份禮物係你用唔着嘅，然後開心嗰個只係佢自己。今次我真係開心喇，因為品牌送俾我呢份禮物，係真係為我細心挑選嘅，令我唔再懷疑人生，亦都對身邊嘅人多番一份信任。Thanks for the lovely birthday gift﹗」

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）大讚Kay的綿羊仔很靚；邱傲然（Tiger）亦在留言位置打上心心眼的表情符號。原來AK、Tiger均有意考電單車牌，Tiger叫Kay「畀啲時間」，他就快有牌。Kay答︰「好啊，仲要等埋AK仔報名﹗」AK說︰「等我，我申請緊批文，好快。」Kay標籤了MIRROR經理人花姐（黃慧君）的名字，並對AK說︰「 要幫你tag番相關部門，加快批核 。」

（即時娛樂）