《蝙蝠俠》美國首日收4.4億 今年最高開畫紀錄 (23:37)

羅拔柏迪臣（左）與素兒卡維斯（右）主演的《蝙蝠俠》數度延期，但在美國開畫成績不錯。（劇照）

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導、基斯頓比爾（Christian Bale）主演的《蝙蝠俠》三部曲叫好叫座，新版《蝙蝠俠》（The Batman）上周五（4日）在美國上映，由《猿人爭霸戰》系列麥維斯（Matt Reeves）執導，《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）和《小謊言》素兒卡維斯（Zoe Kravitz）分別飾演蝙蝠俠與貓女，還有保羅丹奴（Paul Dano）、哥連費路（Colin Farrell）和安迪瑟克斯（Andy Serkis）扮演謎語人、企鵝人及管家阿福。上周四（3日）在美國上映優先場收2160萬美元（約1.68億港元），僅次去年《蜘蛛俠：不戰無歸》5000萬美元（約3.9億）的疫下紀錄，穩佔亞軍位置。到周五（4日）《蝙蝠俠》正式上映，收5700萬美元（約4.4億港元），超越《蜘蛛俠：不戰無歸》湯賀蘭（Tom Holland）伙拍《變形金剛：殲滅世紀》麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《秘境探險》（Uncharted），成為2022年的開畫冠軍。

另一方面，業界對《蝙蝠俠》的美國首周末票房預測，也由原來約1億美元，調高至1.2億至1.3億美元。

（即時娛樂）