Candy@COLLAR分享減壓方法 向前線醫護安老院舍員工打氣 (13:40)

ViuTV女團COLLAR出道短短2個月，官方Instagram粉絲已有27萬，不過撞正第五波疫情嚴峻，各成員只能透過社交網跟粉絲見面互動和打氣，同時成為不少粉絲抗疫精神糧食。

成員王家晴（Candy）昨晚（6日）在Ig限時動態跟網民互動傾偈，身為團中「仙氣擔當」的Candy，不只樣靚，還充滿正能量。有網民問她做女團壓力大不大？Candy回覆說：「壓力一定有，但有咁多人陪我，我並不孤單。」

之後又向受壓力困擾的網民分享減壓方法，她表示：「我自己抗壓嘅能力都唔係特別好，最近也有壓力大嘅時候，但一如既往，我會同自己溝通，諗下壓力嘅源頭係咩，再同信任嘅朋友傾訴，講完之後我個心會舒服啲。」

其間，Candy亦向前線醫護人員打氣，有網民留言：「急症室員工，做到有氣冇埞唞，可以鼓勵一下嗎？」Candy回覆說：「知道疫情期間，醫護真的真的很很很辛苦，真的辛苦了。希望大家也鼓勵一下前線的醫護人員，因為他們真的正面與病毒對抗，RESPECT！加油，大家都要。」

另外，安老院舍疫情相當嚴重，有安老院舍員工留言做到「死下死下」，求Candy加油，Candy亦有求必應：「加油！大家疫情下都辛苦了，一齊加油，撐住吖。呢幾日喺TG同IG都見到有朋友確診咗，希望確診咗嘅朋友快啲好返。」

（即時娛樂）