不可能任務｜譚俊彥獲讚有領導才能 伍富橋跑樓梯首名抵終點 (14:55)

余應彤（左下圖）執行任務期間抽筋，但他還是堅持忍痛「拐」住跑來跑去。（大會提供）

無綫綜藝節目《不可能任務》上周日進入Mission II「特警遴選體驗」階段，由譚俊彥（Shaun）率領7名隊員關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple）接受挑戰。

昨晚播出一集除了打拳，還有巡邏任務、記憶力測試、智力問答題，以及接近凌晨時分才舉行的抬杉任務。4項考驗均挑戰人類體能與耐力極限，以及腦轉數。

經過首輪熱身及打拳挑戰，8位藝人已消耗接近半天體力，故在緊接巡邏任務中即出現狀况，余應彤執行任務期間抽筋，但他還是堅持忍痛「拐」住跑來跑去；事後余應彤笑言全因身旁Leo給他無形壓力：「因為我隔籬隻電兔Leo跑得太快。」

記憶力測試及抬杉任務亦相當「不可能」，前者除了要4度來回跑足5層樓高的樓梯外，更要在沒有任何紙筆或電腦輔助下、每個來回均要記熟一組Code，每組Code均由數字及不規則圖案組成。

至於抬杉任務的攞命之處，除了在體力消耗了逾12小時情况下進行外，更要參與隊伍分工，合作在負重100磅木杉、40磅水樽及一對15磅啞鈴的前提下跑畢1公里，如此艱辛，難怪8位藝人完成任務後受訪時，每人均流汗流至可當「反光板」。

伍富橋在跑樓梯任務中表現出色，更曾以第一名抵達終點獲讚，伍富橋謙稱：「可能因為平時練跑山跑得多，所以有個優勢。」

經過6項考驗後，考官大讚藝人隊在團隊合作方面表現出色，並大讚隊長Shaun有領導才能：「佢哋過程入面不斷衝刺，拼搏精神值得撐。」考官又指女藝人在記憶及IQ測試環節，平均比男藝人表現出色，Cindy、Honey及Purple 可謂「威番次」。

經歷了超過大半天的體力勞動及燒腦任務後，8位藝人臨睡前，以適合自己的方式「安撫」自己，Purple孖Honey便做肌肉按摩，以及在全身上下貼滿鎮痛貼，Purple笑言：「除咗頭部之外，我成身都好痛。」

（即時娛樂）