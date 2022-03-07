林芊妤謝影雪3‧8婦女節 偕銀屑病友「屑屑絲語」 (15:41)

為加強大眾對銀屑病關注，並響應明天（3月8日）國際婦女節，非牟利病人互助組織「香港銀屑病友會」邀請瑜伽導師林芊妤（Coffee）、港隊羽毛球運動員謝影雪（阿雪）、電視電台節目主持鄭萃雯（Karen）及舞台劇演員韋羅莎（Rosa），與銀屑病女病友及照顧者，一同拍攝「屑屑絲語」藝術照特輯。

銀屑病患者身體不同部位的皮膚會出現鮮紅或深紅色疹塊，患處上蓋有多層銀白或灰褐色鱗屑。「屑屑絲語」以麵粉呈現銀屑病徵狀，透過藝術手法展現不完美皮膚下內在美，冀社會大眾關注並接納銀屑病患者。參與拍攝的林芊妤、謝影雪、鄭萃雯及韋羅莎，她們各自伙拍一位銀屑病女患者或照顧者，兩人先互相認識，隨後在拍攝過程中互灑白色麵粉。

曾患罕見免疫系統疾病的Coffee是過來人，其3歲兒子伯伯曾受濕疹困擾，她理解銀屑病患者，特別是女性所面對的種種問題。與Coffee一同拍照的Margaret患有銀屑病10多年，她雖然不介意別人目光，但始終難抵銀屑病帶來的身心影響。頭上的紅疹和不斷增生的皮屑，除了影響外觀，Margaret最難忍受的是皮膚痕癢令她難以安睡，作息不足影響情緒及日常生活。

Coffee表示是次拍攝令她感同身受：「我身上的麵粉可以洗澡時用水冲走，但銀屑病病友皮膚，每日24小時都會不停增生，病友們面對困擾是揮之不去。」她寄語大眾要對銀屑病患者多接納、多關懷，「如果你願意愛別人多一點，別人也會愛你多一點」。她又勉勵Margaret和其他女患者：「不要只專注自己一點兒瑕疵，而錯過欣賞自己的機會。」

謝影雪拍攝當日認識了她的第一位銀屑病朋友，同是90後的Lisa。阿雪和Lisa拍攝時很快打成一片，互灑麵粉時更樂在其中，阿雪看到她們的合照時，也直言跟Lisa十分合拍，笑言怕對方男朋友會呷醋。首次親身接觸銀屑病病人，阿雪從Lisa身上看見自己。Lisa分享她最初發病時，一度活在「黑色的世界」，自我形象低落，因臉上有疹塊連醫生也建議她捨難取易，從事較少接觸別人的辦公室後勤工作，但性格外向開朗的她，最後排除萬難，投身夢寐以求的旅遊業。

阿雪亦憶起如何憑相信自己，捱過運動員生涯中的高低跌宕和別人冷言冷語。阿雪指看見Lisa堅強中的美麗：「自信就是最美，不要介意別人的看法，我們都應該堅持自己相信和喜歡的事！」

Rosa修讀演藝學院時的一位同班同學是銀屑病病人，因此對銀屑病並不陌生，但她留意到一般人看到銀屑病病人時，會刻意避忌或保持距離，「銀屑病並沒有傳染性，不會透過社交接觸傳染，當時我們和這位同學也相當稔熟，現在跟她也是好朋友」。

她的拍檔Stephanie的弟弟患有銀屑病多年，作為照顧者，Stephanie坦言乘坐交通工具時旁人打量弟弟的目光，甚至「9秒9彈開」的反應最令她心痛。完成拍攝後，Rosa讚賞Stephanie是守護家人的戰士，擁着告訴她：「You're not alone！」她又呼籲大家：「我們應該先了解和明白什麼是銀屑病，不要因為別人的外表不同而戴上有色眼鏡。」

曾任醫療新聞記者的Karen，對銀屑病略有認識，她表示因社會大眾的不了解，很多病人不願公開病情，但其實默默承受沉重心理壓力，有苦自己知。她的合照伙伴、50多歲的銀屑病患者海燕，對拍攝最初亦十分遲疑，海燕一度激動落淚：「我就像一隻穿山甲，不想其他人看到我，不想接觸其他人。」

海燕憶述經常有人以為她的病會傳染，因受不了別人的眼光，無論天氣多炎熱，她也會穿長衫長褲。「你以為自己很軟弱，但你一直堅持下去，繼續一邊工作，一邊照顧家庭，是很偉大的事！」Karen伸手握着海燕長滿紅色皮疹的雙手安慰着她。

有賴Karen溫柔的接納及理解，海燕最後趟開心扉，在鏡頭前以銀屑病病人的身分展示最自信、最堅定的笑容。Karen最後再次對海燕予以肯定：「你們都要欣賞自己，都值得被愛。」

（即時娛樂）