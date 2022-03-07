《940920》今晚首播 劉俊謙孖蔡思韵理性討論角色 合作冇壓力 (16:16)

ViuTV原創劇《940920》今晚（7日）首播，劇情講述余家聰（劉俊謙飾）、林楚凝（蔡思韵飾）及Yeesa（吳海昕飾）譜寫不同平行時空下，縱橫交錯的愛情故事。

《940920》邀得劉俊謙（Terrance）再次與女友蔡思韵（Cecilia）情侶檔合作拍劇，蔡思韵指因為自己之前追看《二月廿九》，今次可以參與拍攝感到興奮。被問及2人情侶檔上陣，會否構成壓力時，蔡思韵笑言絕對沒有：「因為我哋工作時候，就會係工作態度，大家做番自己角色，通常都係互相畀意見同鼓勵。」劉俊謙表示今次和另一半合作拍劇，大部分時間都是理性討論，研究如何互相配合，可以令效果更好。

對於《二月廿九》被喻為神劇，吳海昕（Sofiee）表示因為知道觀眾對《940920》有所期望，整個團隊雖略感緊張，但仍保持平常心拍攝，「始終呢個故事係fans對《二月廿九》情意結嘅延續，因為對合作團隊有信心，所以都冇畀太大壓力自己」。被問有否羨慕劉俊謙和蔡思韵情侶檔拍劇，吳海昕笑言並不介意，更指自己期待他們合作戲分：「因為Yeesa嘅故事喺《二月廿九》已經交代得好完整，反而劉俊謙嘅角色比較神秘，今次好期待佢同蔡思韵嘅故事。」

（即時娛樂）