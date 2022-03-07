軍檢察官多伯曼｜入行11年首度做打女 趙寶兒飲檸水燒脂保靚樣 (16:45)

韓國女星趙寶兒孖安普賢主演的劇集《軍檢察官多伯曼》，首播收視開紅盤，劇中女神一改昔日浪漫風格，換上清爽亮麗短髮示人，獲網民好評，觀眾現可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

前年憑愛情奇幻劇集爆紅，晉升為韓流明星的趙寶兒星運大開，接連獲演技獎項，演技備受肯定。早於2011年以偶像劇出道的她，曾數度因為演技生硬引發爭議，並長期遭網民抨擊。為此趙寶兒沉寂一段時間，直至與張赫在電影《忌愛》上演不倫師生戀，細膩演出為她一洗「毒藥」之名，她也重獲信心接演不同角色，吐氣揚眉升呢女主角之列。

趙寶兒入行時也曾受嬰兒肥困擾，但她靠輕鬆方法成功甩肉，原來一切秘密與「水」有關！趙寶兒曾透露飯前會先飲用兩杯清水，目的增加飽腹感，減少進食分量；她還會以氣泡水和檸檬汁為基底，加入蘋果、紅蘿蔔等蔬果自製低卡路里蔬果汁，用來取代早餐或午餐，既可減少熱量攝取，又能補充各種維他命，膳食纖維更有助排便，令皮膚變好！她亦習慣睡前喝無糖檸水，用作平衡體內酸鹼值，提升新陳代謝，達到晚間燒脂的功用。

本身不太運動的趙寶兒，為了讓自己對運動產生興趣，她嘗試騎馬和游水等，平日也練習空中瑜伽和普拉提，以鍛煉核心力量和塑造線條，改善身體的柔軟度。

近日趙寶兒忙為新劇宣傳，也透露為《軍》劇獻出多個第一次：「為動作劇集準備，所以努力運動和體能訓練，還去動作學校上課。」

（即時娛樂）