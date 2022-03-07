唐詩詠煲劇抗疫 激讚《少年法庭》 林盛斌凌晨遊車河享受「Me Time」 (18:14)

唐詩詠和林盛斌各師各法抗疫和減壓。（Ig圖片）

本港第五波疫情持續嚴峻，衛生防護中心公布截至今天（7日）零時，本港新增25,150宗新型冠狀病毒陽性個案，第五波疫情至今累計逾48萬宗陽性個案。

不少藝人各師各法抗疫，有人在家砌模型車解悶，亦有人留家做運動。視后唐詩詠則選擇煲劇抗疫，連日來詩詠在Instagram貼相，她上載金惠秀主演的韓劇《少年法庭》、金秀賢與車勝元合演的韓劇《某一天》等劇照，她激讚《少》劇：「不是慣常的『爽』劇套路，也沒有豐富的娛樂元素，而是盡情展示現實的辛辣殘酷。編劇前後花了四年時間取材與調查，這絕對是誠意之作，更希望她能成功透過此劇喚醒大眾對於『少年犯』議題的關注。」

同樣她亦讚《某一天》：「又一套改篇英國劇的韓劇，這絕對不是追兇劇，制度的黑暗才是主題。 #兩位演員互飆演技 #車勝元能夠麻甩到咁 #完全沒有偶像包袱。」

至於林盛斌（Bob）今日凌晨在Ig貼相，原來他獨自遊車河並聽住Swing歌曲唞氣：「聽住呢首歌，去遊吓車河個feel好正。享受一下『me time』！不過條街真係一個人都冇，唔係講笑，車都冇。」

（即時娛樂）