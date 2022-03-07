河國榮《飛虎3》演反派 疫情下做「兼職農夫」留家種菜 (19:55)

河國榮在《飛虎3壯志英雄》演反派角色，近年他都是演反派「搵食」：「因為導演覺得由我來做壞蛋，對觀眾會有新鮮感。」除了在《飛虎3》飾演地下錢莊老闆外，之前他還拍了另一部劇集，飾演心狠手辣科學家。

河國榮說：「演壞人角色是一個很有趣的挑戰，很多人都以為壞人會『有樣睇』，其實是沒有的。何謂壞人？為何會壞？A壞人同B壞人又有什麼分別？他又壞到哪個層次？我通常都會自己走到山頭野嶺坐下，拿着劇本思考以上問題。每次演戲都有新體驗，今次拍《飛虎3》也不例外，學到新的方法，亦有做錯的時候，最開心是看見有愈來愈多外國人面孔在熒幕上出現。」

去年開始，河國榮已計劃做「兼職農夫」，在家裏自行種菜，「早於去年中看世界新聞，已經知道全球的食物鏈開始中斷，因為天然氣供應問題，引致肥料的供應短缺，疫情又引致運輸不斷延誤。有些國家政府甚至鼓勵當地農夫退休」。

去年他花了很多時間上網做資料蒐集，他說：「由於自己是在農場長大的，在還是小朋友時，爸爸已特别在家裏劃出半畝地，給我和兩個妹妹耕種，曾經種過青豆及青瓜，然後帶到市場售賣，不過那已經是很多年前了，自己早已忘記耕種經驗，所以要重新學習。我在網上看到美國有一位女農夫，有30多年耕種經驗，她用簡單方法去種植有機蔬菜，而且不需佔用很多地方，我覺得她的方法很適合應用於市區，包括香港在內。」

河國榮還鼓勵大家「畀心機」學習種菜：「若情况及時間許可的話，都希望大家開始在家學習耕種，不論規模大與小，即使只是種一些很簡單的植物，只需佔用家裏露台一角，種一至兩盤生菜或番茄已經很好。在室內也可以種的，不過可能要利用太陽燈，若世界各地的人都肯這樣做，起碼人人都有出一分力，去幫手解決食物鏈中斷問題，這接近是目前唯一的解決方法。有些專家還建議，最好先種一些含高澱粉質的植物，例如馬鈴薯，因為在糧食嚴重短缺的情况下，這些食物可能成為生存的關鍵。」

至於會否考慮發展其耕種事業？河國榮說：「我仍然熱愛演戲及唱歌，耕種只是為將來可自給自足，不用擔心糧食短缺的問題，雖然我不知道今次種菜會否成功，不過自己人生格言，一向都是dare to dream（敢於夢想）。我經常對人說，你不嘗試就永遠不知道會否成功呢？」

（即時娛樂）