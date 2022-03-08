抽起《食腦喪B》 無綫變陣3‧21改播內地網劇《機智女法醫》 (00:05)

本港疫情嚴峻，無綫早前鑑於多位藝人及工作人員先後確診，顧及同事安全和避免交叉傳播，決定大部分劇組暫時停工。停工日子原定由2月24日至28日，之後延長至昨日（3月7日）。近日有指無綫再決定延長停工至本月20日，視乎疫情及安全情况下才恢復拍攝。湯洛雯拍攝劇集《隱門》受停工影響，她接受《明報》訪問說只知道會停工至本月20日，她不用開工這段時間都是留家抗疫，每日下廚及鍛煉身體。參演《法言人》的何依婷表示未有人通知她會停工到幾時。

日前有報道指無綫大部分劇組停工及未知何時復工，會影響無綫的劇集存貨，所以無綫決定在《家族榮耀》播完後，本月21日晚8時30分由何廣沛、江嘉敏、陳曉華演出的倉底貨《食腦喪B》接檔。不過近日無綫再度變陣，該檔期會由去年播出的內地網劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》）頂上，無綫將36集剪輯成20集；《喪B》可能緊接《機》劇播完後，在4月18日播出。至於9時30分檔在《飛虎3壯志英雄》播完後，暫定4月4日由陳展鵬、陳煒及袁文傑主演的《黯夜守護者》接檔。

內地古裝探案劇《機智女法醫》是小成本製作，去年在內地播出時被喻為「三無」劇，即是沒有大卡士、龐大製作費及宣傳，男女主角王子奇及蘇曉彤拍攝前沒有知名度，在劇集播出後卻引來頗大迴響，除口碑外，36集播放量有13億，豆瓣評分有8.3，成績超出預期。故事改編同名小說，講述來自仵作（現代法醫）世家的楚楚（蘇曉彤飾）為實現仵作夢想，隻身到長安城參與仵作考試，憑自身卓越的學識和能力，受到安郡王蕭瑾瑜（王子奇飾）賞識，聯手破案及有感情發展，劇情懸疑，製作嚴謹，贏得口碑。無綫會將36集剪輯至20集播放，令劇情更緊湊。

（即時娛樂）