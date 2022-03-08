煮‧野食｜6號遭整蠱硬食原條辣椒 孖黑妹姐爆笑互動焫㷫肥媽？ (14:53)

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，昨晚（7日）播出第12集，肥媽、6號去到八鄉馬鞍崗動植物生態農莊「煮野食」，肥媽離遠看到大樹菠蘿，即嚷着是好食材，除了有助清理腸胃，更可消除感冒及治療痔瘡等。

肥媽調配好咖喱黃金比例後，便將洋葱、番茄等材料依次下鑊，炮製出完美「大樹菠蘿咖喱」，肥媽還分享秘訣：「煮呢個咖喱千祈唔好用熟嘅大樹菠蘿煮，會煮到一pat嘢咁，係要用生嘅大樹菠蘿煮，仲連核都食得！」6號為肥媽炮製特飲「香茅檸檬蜜糖水」，肥媽飲到冧爆：「後生嘅肯整嘢畀你飲，好唔好味唔緊要，最緊要有心。」

肥媽今次更嘗試放下鑊鏟，將烹調「欖菜炒四季豆」重任交予6號，肥媽更告誡6號四季豆若煮不熟，進食後會中毒，6號聞言笑說：「如果肥媽唔講有毒，我係冇信心搞得掂（呢味餸）嘅，佢一講有毒我反而調番轉，因為有毒嘅話，我就會全神貫注咁煮。」

6號開始時係威係勢，並說對了所有材料的下鑊次序，惟正式下廚時，卻打回原形頻頻要搵肥媽幫拖，更打算靠剪接效果過關，相當狡猾。最後肥媽與導演夾計整蠱6號，要他吃下原條辣椒，6號吃到面容扭曲兼狀甚痛苦，肥媽笑稱：「我其實係想教你Say No呀！」

今晚（ 8 日）播出第 13 集，請來「黑妹」李麗霞做嘉賓，他們到大棠生態園「煮野食」。原來黑妹姐之前一直有「廚房鬼見愁」之稱，不過經過肥媽多年悉心指導，黑妹姐進步神速，更在節目中大曬刀功，令肥媽再向「零慧根」的 6 號搖頭嘆息；另外， 6 號與黑妹姐在今晚一集中，有不少爆笑互動，卻慘遭肥媽指眼冤呢！

（即時娛樂）