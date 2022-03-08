慧妍雅集捐逾萬套快速測試裝予基層市民 劉倩婷：減輕他們生活壓力 (15:09)

本港第五波疫情仍然嚴峻，確診數字每創新高，快速測試劑成為重要抗疫物資之一，慧妍雅集為有急切需要之團體，持續捐出第二批新冠病毒快速測試裝，暫時累計共捐出11500套。

慧妍雅集執行委員會會長劉倩婷及司庫周麗明，於3月4日代表該會送贈1000套快速檢測套裝予匡智會，將會由匡智會分發至轄下有急切需要之智障人士院舍及家庭。另外，3000套快速檢測套裝，已於2星期前分別送抵有需要之團體，解燃眉之急。

第三批共7500套快測套裝，亦已安排於日內陸續送到，向有需要團體提供協助，受惠團體包括：香港單親協會、九龍婦女聯會、香港心理衛生會、匡智會、惜食堂、得生團契—青少年生命培訓基地、自強協會—肢體殘障人士及照顧者資源中心，藉以支援基層人士、低收入家庭、獨居長者、復康院舍及肢體殘疾人士。

劉倩婷說：「疫情開始至今，大家都要不斷搜購防疫物資，由搓手液、口罩，到現時的快速檢測套裝。我知道有好多家庭未必有額外資源或渠道，購買這些必需品，希望這批物資可以交到有需要家庭手上，減輕他們生活壓力。我在過去3星期都跟小朋友在家抗疫，今次特別為了捐物資而出動，希望大家繼續堅持，可以留在家中的話，就盡量不要外出，減低感染風險。」

司庫周麗明亦說：「第五波疫情社區染疫數字持續攀升，好感激無私奉獻的醫護人員，以及無間斷為社會服務人士，有部分前線服務人士，亦不幸地因工作受到感染。在這艱難時刻，慧妍雅集希望捐獻物資給基層市民，幫助紓緩購買抗疫物資花費和壓力，相信是這時候最貼心支援。」

（即時娛樂）