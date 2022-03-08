飛虎3｜57歲郭晉安行人天橋跳落貨車 自爆穿紙底褲吊威也𤓓事 (16:08)

無綫劇《飛虎3壯志英雄》昨晚（7日）播出第11集，劇情講到恐怖組織瓦干布綁架了杜文彬（郭晉安飾）妹妹杜以盈（姚子羚飾），瓦干布領袖Leo（Jai Day飾）要求杜文彬交出化武DH2，杜文彬救妹心切，企圖甩開S Team跟蹤，獨自深入險境與Leo交易。

杜文彬交出DH2欲救回人質之際，Leo收到神秘信息，指杜文彬拿着的是假貨，Leo要脅杜文彬說出真正的DH2下落，兼向杜文彬打毒針；此時秘密跟蹤杜文彬的S Team趕到，並與瓦干布展開激烈槍戰，最終救出杜文彬兩兄妹；Leo及Renee（何慈茵飾）趁亂逃走，許俊飛（苗僑偉飾）及時現身。

57歲的視帝郭晉安，昨晚從行人天橋跳到行駛中貨車上一幕，令網民睇見都覺得「牙煙」。郭晉安接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪時透露，接拍劇集前有問過劇組是否需要操肌，但劇組指他的角色是生意人，要求他谷肚腩，而順應指示增磅的安仔，吊威也當日叫苦連天，「嘩！我驚到吖！我好多年冇吊過威也，以前真係夠膽死喺城樓吊落嚟，NG再嚟過都冇問題」。

他透露當日拍攝，足足試跳了1小時：「我嘥咗大家起碼一個鐘，先至完成嗰個shot。」問到之後會否再挑戰吊威也？安仔猶疑一會後笑言：「唔知呀，睇點吊啦，吊威也有好多種嘅，打橫飛又冇乜嘢，一Jump咁跳落嚟嗰隻就會驚啲。」

身為3屆「視帝」的安仔，還自爆吊威也辛酸史：「以前拍劇好辛苦，好少休息時間，好多時冲完涼之後冇底褲著，我就會去便利店買紙底褲，一日一條好方便。咁嗰日我著住條紙底褲吊威也，吊完之後助手幫我拆威也時發現成條紙底褲已經溶咗，得番嗰3條橡膠。」安仔自嘲：「我之後有問過人，原來冇人試過好似我咁，著紙底褲著到『粉碎』，依家直頭冇人會著紙底褲吊威也。」

（即時娛樂）